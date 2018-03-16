Путешествие по Океании. Филиппины: архипелаг огненного кольца

16 Март 21:55 2018-03-16T23:34:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Окончание. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8. Часть 9

Если изучать страну только по цифрам, то Россия и Филиппины похожи. По численности населения, по уровню экономики, по процентам инфляции и безработицы. У нас 85 регионов, у них - 81 провинция. Их экономика тоже начала делать крен в сферу услуг. Далее: мы - на стыке Европы и Азии, они - на стыке материка и океана. Столицы наши - Москва и Манила, - тут не даст соврать любой кроссвордист, состоят из шести букв, начинаются на «м» и заканчиваются на «а». Между ними восемь часов разницы - меньше, чем с нашими восточными регионами.

С новыми элитными кварталами в Маниле соседствуют районы беднотыФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Ну хватит о сходствах.

Филиппины расположены на 7641 островах. Суша - это, главным образом горы. Архипелаг находится в Тихоокеанском огненном кольце, то есть вулканы и землетрясения. В противовес не очень высоким возвышенностям, есть очень глубокие океанические желоба. Один из них около острова Минданао - 10 830 метров ниже уровня моря! Почти рекорд.

Несмотря на то, что страна протянулась с севера на юг на 2000 км, среднегодовая температура 26,6 °C и не очень сильно варьируется в зависимости от местности.

Самый популярный в Маниле общественный транспорт – “джипни”Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

По пути на острова в самолете мы предвкушали пестрый местный колорит. Его много. Но при этом имена и географические названия - испанские (плюс преобладающий католицизм), а язык большей частью английский. Ничего удивительного - открыли острова испанцы, а с 1946 года их патронировали США.

ПЛОДЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Стюардесса из Австралии сильно зависла, когда я попросил заварить кофе из пачки, купленной в магазине в Восточном Тиморе:

- Извините, но у нас нет на борту французского пресса...

- А зачем этот... как вы его назвали... французский пресс? Просто засыпаете кофе в чашку и заливаете кипятком.

Манильское метро: в нем всего три линии, которые не справляются с большим потоком пассажировФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

- Вы уверены? Разве так можно?

- Конечно, можно!

Приносит через пять минут ароматный напиток и бормочет что-то типа «крэйзи рашн!»

Многие страны Океании и Юго-Восточной Азии, рванув вперед в технологическом развитии и получив блага цивилизации, утратили навыки элементарного выживания в ситуациях природных и экологических бедствий, которые здесь - рутина. Даже в обычных условиях резко растущих городов и уплотнения населения.

Полицейский на мотоцикле – это виртуоз в деле преодоления городских пробок в Маниле в часы пикФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Столица Филиппин Манила - гигантский конгломерат из 16 городов, объединенных в так называемый “столичный регион”. В нем живет, если считать пригороды и города-спутники, более 20 миллионов. Пятая часть населения страны. На улице плюс 35, ни ветерка. Смотрю с высоты 36-этажа суперсовременного отеля “Шангри-Ла”. Над городом облако смога. На главных магистралях чад и скрежет бесчисленных автобусов, легковушей и байков, сбитых в многокилометровые пробки. Передвигаться здесь, особенно в часы пик, а часы пик в Маниле всегда, - подвиг. Московские пробки по сравнению с манильскими - детские игры в песочнице.

Манила, +35 градусов по Цельсию, ни ветерка (фото сделано с 36-го этажа отеля «Шангри-Ла»Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Мы спешим на встречу в министерство торговли. Машины посольства и российской делегации сопровождает полицейский на мотоцикле. Он просто виртуоз-байкер: подрезая и поджимая другие авто, вклиниваясь между ними, наш вергилий по этим кругам грохочущего и чадящего ада умудряется создавать короткие коридоры, по которым делегация заявочного комитета ЭКСПО-2025 довольно шустро движется. А если бы не мотоциклист?

Моя знакомая, чтобы быть на работе к восьми, встает не позднее четырех утра, в семнадцать часов уходит с работы, чтобы добраться до дома к десяти вечера. То есть проводит каждый день в пути по 6-7 часов. И так много лет, - рассказывает сотрудник российского посольства в Маниле.

Метро в Маниле есть. Поверхностное либо неглубокого залегания. Но очень скромное – два объединенных полукольца и один радиус. Справиться с перевозками такой “сабвэй” не может. Так что наш опыт метростроительства филиппинцам очень бы пригодился.

Пока же самый популярный в Маниле общественный транспорт - не метро и не автобусы. По востребованности их во много раз превосходит так называемое "джипни" - нечто вроде пассажирских фургончиков на базе старых американских джипов, оборудованных скамеечками, расположеными вдоль бортов. “Джипни” радуют глаз, потому что раскрашены в экстравагантные цвета и напоминают веселую машинку из мультфильма про поросенка Фунтика.

Там, куда не доедет “джипни”, его заменит традиционный азиатский “тук-тук”Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Народ в них набивается под завязку, некоторые висят за пределами кузова.

Проезд в “джипни” стоит 10 песо за первые четыре километра. То есть примерно 14 рублей. Дальше - дороже, но все равно большинству доступно. В стране, где средняя зарплата 500 песо в день (10 долларов, или 650 наших рублей), то есть в год, если вкалывать без праздников и выходных, с коэффициентами и надбавками, получается 3500-4000 долларов, не до жиру и особых транспортных удобств.

Ну а там, куда не добегают "джипни", легко довезут традиционные азиатские "тук-туки", мотороллеры с колясками, ждущие пассажиров возле торговых точек, ресторанов и массажных салонов.

КОГДА ОТКРЫЛИ ФИЛИППИНЫ

Вопрос сложный. Примерно в VI веке коренное население островов - негритосы аэта - уже были достаточно ассимилированы “туристами” с японских островов, Тайваня, южного Китая. Первые китайские купцы прибыли сюда в VIII веке. В XIV веке острова нашли арабы. В 1521 году подошла экспедиция Фернана Магеллана.

Что же до России… Нет у нас тут первооткрывательских достижений. Более того - до 70-х годов прошлого века среднестатистический житель СССР знал о Филиппинах только то, что они есть. Лишь иногда программа “Время” рассказывала о том, как “американские вассалы” недолюбливают социализм, запрещают компартию и о находящихся здесь американских военных базах.

Но время шло, нравы менялись и в 1972 года здесь появилось общество дружбы «Филиппины-СССР». В 1976 году, через 30 лет после обретения страной независимости, между нашими странами установились дипломатические отношения. А в 1978 про островное государство весь Советский Союз узнал очень много: в городе Багио состоялся матч за звание чемпиона мира по шахматам между Карповым и Корчным. Ветераны помнят, какое политическое значение придавалось у нас противостоянию молодого советского гроссмейстера и швейцарского “предателя и перебежчика”.

Казалось бы, “отношения вышли на новый виток”, но понадобилось еще почти три десятка лет, чтобы за укрепление сотрудничества наши страны взялись засучив рукава. 2009 год - создан Филиппино-российский деловой совет. 2010 - объём торговли между странами впервые перевалил за миллиард долларов США. Приятный бонус: для наших граждан разрешен безвизовый въезд сроком до 30 дней.

В 2016-м, на встрече президентов России и Республики Филиппины, стороны договорились об активизации отношений. В прошлом году в Москве подписали ряд докуменов об углублении сотрудничества в экономической, культурной, военной и антитеррористической сферах.

До 2017 года Филиппины и Бруней оставались единственными государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, которые никогда не закупали российского вооружения. Но и этот вопрос оказался решаемым: поставки уже начались.

ВОЙНА СРЕДИ ХИЖИН И ДВОРЦОВ

Центр Манилы - странная смесь высоток, в которых расположились дорогие отели, офисы банков и страховых компаний, огромные торговые центры и жилые комплексы элитных квартир. А еще процветающих кварталов с импозантными вилами в колониальном стиле – просто так въехать туда нельзя: у шлагбаумов и КПП стоят посты вооруженной до зубов полиции. А по соседству - откровенные трущобы. Хотел написать про “город контрастов”, но что-то меня остановило.

Генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак представила предложения России по проведению Всемирной выставки в ЕкатеринбургеФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Иду вдоль квартала городской бедноты, расположившегося рядом с кварталом высоток, построенных на месте бывшей американской военной базы. Стены, обшитые ржавыми листами железа с остатками маркировки “USA military” – похоже, найденного на свалках той самой американской базы. Крыши с провалами. Кучи мусора, над которыми сушится белье. Именно в таких кварталах бедноты по всей стране развернулась несколько лет назад и идет до сих пор война с наркомафией. По ее итогам западные СМИ и особенно правозащитные организации типа “Хьюман райт уотч” обвинили президента Филиппин Родриго Дутерте в бессудных расстрелах, называя цифру кто в 30 тысяч убитых, а кто и все 60 тысяч. Президент, дескать, всячески поощряет полициейский беспредел и чуть ли не лично создал эскадроны смерти. Пр этом доказательств, естественно, не приводилось.

- А что ты хочешь, - говорит мне российский дипломат. – В стране почти каждый десятый употребляет наркотики. Это вопрос выживания нации. Кто на Филиппинах занимается наркоторговлей? Настоящие мафиозные армии, вооруженные не только автоматическим оружием, но даже бронемашинами. Они открывают огонь без предупреждения. И что, полицейские должны зачитывать им права, пока их самих не убили? Они же живые люди.

Ну а как насчет жертв этой войны?

Думаю, реальные цифры убитых в несколько раз ниже. По моим оценкам, это тысячи три. Ну четыре. Кстати, в их число входит и несколько сотен полицейских.

И.о. министра торговли и промышленности Филиппин Зенайда Кунсон Маглайя оценила подаренную ей русскую водкуФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

СУПЧИК НА ДОРОЖКУ

Прощаясь с Филиппинами, решил перекусить - по-простому, но аутентично. Поэтому нашел в фудкорте столичного супермаркета забегаловку и взял местный супчик - с кусочками рыбы, кальмара, рыбными шариками, тофу и рисовой лапши, с добавлением древесных грибов, белой редьки, моркови, капусты, какой-то салатной травы, куска кукурузного початка и еще чего-то.

Оказалось, очень вкусно!

Вместе с плошкой риса и банкой колы всё это пиршество обошлось мне в 240 филиппинских песо - меньше 5 долларов.

На улице такой же банкет встал бы мне в два раза дешевле, но некогда было искать: самолет прогревает турбины. Впереди перелет до Сингапура, а оттуда в Москву. Из здешних +35 к родимым -20.

Коллективный портрет участников встречи российской делегации и руководства министерства иностранных дел ФилиппинФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ТАК И СКАЗАЛА

Генеральный директор Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана САГАЙДАК:

- В странах Океании, Микронезии и Юго-Восточной Азии Россия воспринимается как очень серьезный партнер, с которым хотят налаживать отношения. Более того, масштабы наших планов в рамках ЭКСПО вызывают неподдельное уважение со стороны руководства принимающих государств. Всегда возникает много вопросов относительно технологий, которые будут использованы при создании «умного города», о том, какое наследие мы планируем оставить после выставки.

Независимо от того, пройдет ЭКСПО 2025 в России или нет, мировой интерес к стране и Екатеринбургу будет повышен. В том числе, это поспособствует и двустороннему развитию туризма.

Официальный мяч чемпионата мира по футболу-2018 – лучший подарок для филиппинцевФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Многие представители истеблишмента государств, которые посетила наша делегация, хотят приехать в Россию в рамках Чемпионата мира по футболу, посмотреть матчи и оценить, как работает инфраструктура. Есть уверенность, что представители не менее 70% этих стран приедут в Россию и Екатеринбург с ответным визитом. Надеемся, что большинство стран Океании, Микронезии и Юго-Восточной Азии поддержат нашу заявку.