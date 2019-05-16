2019-05-16T17:11:34+03:00
Экономика

Курс евро на пятницу снизился до 72,37 рубля

Доллар подешевел на 28,91 копейки
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Курс евро на пятницу снизился до 72,37 рубляКурс евро на пятницу снизился до 72,37 рубляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный курс евро к рублю, установленный Центрального банка России на пятницу, 17 мая, снизился до 72,37 рубля. Европейская валюта потеряла в стоимости 32,4 копейки.

Что касается официального курса доллара к рублю, то он также подешевел на 28,91 копейки. Теперь американская валюта продается за 64,56 рубля.

Рассчитанная по официальным курсам Центрального Банка на пятницу, 17 мая, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась относительно показателей на четверг, 16 мая, и составила 68,07 рубля, что на 30,48 копеек меньше предыдущих торгов.

Напомним, 3 мая курс евро впервые с начала апреля достиг отметки в 73 рубля, подорожав на 54 копейки. Американская валюта тогда также поднялся на 0,77%. Доллар торговался по 65,12 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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