"Репутация этого шоу сохранена!" : Константин Меладзе прокомментировал отмену результатов финала "Голос. Дети"
Композитор Константин меладзе, один из членов жюри проекта "Голос. Дети", прокомментировал Радио "Комсомольская правда" отмену результатов финала проекта Первого канала.
Константин Меладзе - о шоу Голос. Дети.
- Я очень рад, что ситуация разрешилась так или иначе. Сейчас, мне кажется, репутация этого шоу сохранена, ни у кого не может быть сомнений теперь, что там что-то нечестно, - подчеркнул Меладзе.
Композитор также выразил надежду на то, чтобы шоу и дальше оставалось в эфире Первого канала.
- Я надеюсь, что мы и впредь будем помогать талантливым деткам и взрослым, и что музыка останется на общественных каналах, и ее будет много, - подытожил Меладзе.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что «Первый канал» отменил итоги шоу «Голос. Дети». Победить Микелле Абрамовой, дочери Алсу, помогли боты - за девочку было подано 38 000 фальшивых голосов. «Первый канал» снимет новый финал «Голос. Дети».
ИСТОЧНИК KP.RU