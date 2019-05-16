"Репутация этого шоу сохранена!" : Константин Меладзе прокомментировал отмену результатов финала "Голос. Дети"

16 Май 19:17 2019-05-16T19:17:58+03:00

Также композитор заявил, что жюри будет и дальше помогать талантливым исполнителям [видео]

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Композитор Константин меладзе, один из членов жюри проекта "Голос. Дети", прокомментировал Радио "Комсомольская правда" отмену результатов финала проекта Первого канала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709200" frameborder="0"></iframe> Константин Меладзе - о шоу Голос. Дети.

- Я очень рад, что ситуация разрешилась так или иначе. Сейчас, мне кажется, репутация этого шоу сохранена, ни у кого не может быть сомнений теперь, что там что-то нечестно, - подчеркнул Меладзе.

Композитор также выразил надежду на то, чтобы шоу и дальше оставалось в эфире Первого канала.

- Я надеюсь, что мы и впредь будем помогать талантливым деткам и взрослым, и что музыка останется на общественных каналах, и ее будет много, - подытожил Меладзе.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что «Первый канал» отменил итоги шоу «Голос. Дети». Победить Микелле Абрамовой, дочери Алсу, помогли боты - за девочку было подано 38 000 фальшивых голосов. «Первый канал» снимет новый финал «Голос. Дети».

ИСТОЧНИК KP.RU