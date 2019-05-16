16 Май 21:29 2019-05-16T21:40:09+03:00

Зеленский рассказал, как будет заниматься подбором кандидатов на госдолжности Фото: REUTERS

Избранный президент Украины подчеркнул, что на данный момент уже есть определенное количество кандидатур

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями международных HR-агентств. Политик рассказал, как будет происходить подбор на госдолжности.

- Мы действительно хотим найти новых талантливых людей, хороших специалистов, которые разделяют наши ценности. Найти лучших специалистов, которые имеют высокие компетенции и ориентированы на конкретные результаты не очень просто, - подчеркнул Зеленский.

При этом, как подчеркнул избранный президент Украины, на сегодняшний день уже есть определенное количество кандидатур.

- В целом мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые стремятся к позитивным изменениям в своих регионах, имеют стратегии развития, - отметил Зеленский.

Избранный президент Украины также рассказал о том, каким должен быть госслужащий на Украине. Он должен показывать свой реальный профессионализм, знание региона, авторитет в местных общин,обладать хорошей репутацией, опытом управления системами такого уровня, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая. Верховная Рада приняла решение относительно даты вступления политика в должность президента Украины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708076" frameborder="0"></iframe> Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.

ИСТОЧНИК KP.RU