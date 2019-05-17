Трамп заработал в прошломгоду более $479 миллионов

СЕГОДНЯ 00:34 2019-05-17T00:39:25+03:00

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В четверг, 16 мая, американское Управление правительственной этики обнародовало выписку из декларации по доходам президента США Дональда Трампа.

Согласно документу, глава Белого дома заработал в 2018 году более 479 миллионов долларов. В ежегодной финансовой выписке отмечается, что зарплата президента Соединенных Штатов составляет 400 тысяч долларов, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, американцы уже который год добиваются, чтобы Дональд Трамп обнародовал свою налоговую декларацию. Недавно председатель комитета по доходам и налогам, конгрессмен-демократ Ричард Нил потребовал от налогового управления страны обнародовать налоговую отчетность главы государства за последние шесть лет до 10 апреля. Ну, в крайнем случае – до 23-го. Однако Минфин США заявил, что это незаконно.

Ранее в Белом доме заявили, что демократы в конгрессе «никогда» не увидят налоговую декларацию президента, которую он сам никому показывать не хочет.

Напомним, еще во время предвыборной гонки в 2016 году Трамп заявил, что размер его состояния превышает 10 миллиардов долларов, но свою налоговую декларацию для обзора широкой общественности не предоставил.

ИСТОЧНИК KP.RU