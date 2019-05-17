Мессенджер Telegram возобновил работу после сбоя
Популярный во всем мире мессенджер Telegram вечером в четверг, 16 мая, полностью возобновил свою работу после крупного сбоя, о чем сервис сообщил на своей странице в Twitter.
«Извините за ожидание. Некоторые небольшие проблемы могут сохраняться непродолжительное время (чаты могут не загружаться и отображаться удаленными), однако в скором времени работа восстановится», - говорится в сообщении Telegram.
Ранее в четверг стало известно о сбое в работе мессенджера, проблемы, в основном, возникли у пользователей из Северной и Южной Америки, а также у жителей Китая, Сингапура, Австралии и некоторых стран Европы. По данным отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов сервиса Downdetector, больше всего жалоб на неполадки с Telegram в России поступило из Москвы и Твери.
62% пользователей писали о проблемах с отправкой или получением сообщений, 25% вообще не могли войти в Telegram, еще 11% жаловались на сложности при входе в приложение.
ИСТОЧНИК KP.RU