Пользователи Telegram вновь пожаловались на сбои в работе мессенджера

СЕГОДНЯ 10:40 2019-01-22T10:40:56+03:00

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Пользователи мессенджера Telegram вновь пожаловались на сбой в работе приложения. Проблемы с доступом к сервису и отправкой сообщений возникли в понедельник, 21 января.

Согласно данным сайта DownDetector, больше всего жалоб на работу мессенджера поступало в период между 17:00 и 20:00 по мск. Большинство пользователей просто не могло зайти в Telegram.

Вероятнее всего, причиной сбоя стал тот факт, Роскомнадзор возобновил работу по блокировке приложения. Информация с сайта мониторинга usher2 свидетельствует о том, что днем ранее надзорная служба начала добавлять в свой "черный список" новые IP-адреса, поддерживающие работу Telegram. К вечеру понедельника таких ссылок было уже несколько тысяч.

Напомним, что в прошлом году компания Telegram Messenger LLP отказалась предоставлять Федеральной службе безопасности России ключи для дешифровки сообщений пользователей. Тогда Роскомнадзор через суд официально заблокировал мессенджер на территории страны.

Сайт kp.ru писал о том, что в январе 2019 года создатель приложения Павел Дуров объявил о решении ликвидировать компанию Telegram Messenger LLP. В Роскомнадзоре на это заявили, что такие юридические изменения никак не повлияют на ситуацию с блокировкой мессенджера.