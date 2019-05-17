Советник Зеленского уверен, что избранный президент Украины распустит Раду

СЕГОДНЯ 05:49 2019-05-17T05:59:22+03:00

По словам Разумкова, одной из предпосылок для этого является отсутствие парламентской коалиции

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Скорее всего, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сразу после официального вступления в должность главы государства распустит Верховную раду, считает советник будущего лидера Незалежной Дмитрий Разумков.

Об этом он заявил в эфире программы «Право на власть» на канале 1+1, отметив, что украинским законодательством предусмотрены «очень чёткие предпосылки», дающие президенту возможность распустить парламент.

«Одной из этих предпосылок является отсутствие коалиции и с моей точки зрения, коалиции сегодня нет. Потому что в двух фракциях коалиционных сегодня нет 226 народных депутатов», - пояснил Разумков.

Советник Зеленского добавил, что избранный президент готов помочь депутатам «напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше».

Напомним, как писал сайт kp.ru, после долгих споров украинские депутаты, наконец, определились с датой инаугурации нового главы государства, ее назначили на 20 мая.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709164" frameborder="0"></iframe> Верховная Рада объявила дату инаугурации Владимира Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU