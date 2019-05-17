Жертвами обрушения старой фабрики в Шанхае стали 10 человек

СЕГОДНЯ 08:31 2019-05-17T08:32:18+03:00

Спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под завалов обрушившегося в Шанхае здания 25 человек Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

К утру пятницы, 17 мая, китайским спасателям удалось обнаружить и извлечь из-под завалов обрушившегося в Шанхае здания 25 человек, десять из них, несмотря на усилия медиков, позже скончались в больнице, передает информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на городские власти.

Ранее, как писал сайт kp.ru, сообщалось о пяти погибших. Поисково-спасательные работы на месте трагедии идут к завершению: по уточненным данным, в момент обрушения внутри здания находились 25 рабочих. Таким образом, все оказавшиеся под обломками стен люди уже найдены.

Напомним, в четверг днем в шанхайском районе Чаннин на улице Чжаохуа частично обрушилось здание старой фабрики, которую готовили к сносу. Общая площадь обрушения составила около тысячи квадратных метров.

Причины произошедшего предстоит выяснить специально созданной комиссии.

В Шанхае обрушилось здание старой фабрики, которую готовили к сносу.Спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под завалов 25 человек, 10 из них позже скончались в больнице

ИСТОЧНИК KP.RU