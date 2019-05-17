2019-05-17T08:42:15+03:00
Общество

Пенсионный фонд России оцифровал трудовые книжки россиян

При этом Госдума до сих пор не приняла необходимый для этого законопроект
Марина ВЕНЦОВА
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С 2020 года в России может заработать система электронных трудовых книжекС 2020 года в России может заработать система электронных трудовых книжекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пенсионный фонд России (ПФР) завершил процесс оцифровки сведений о трудовой деятельности россиян. Это позволит и кадровым службам, и работникам совершать все операции с документами онлайн. Также это позволит в любой момент проверить все записи, которые сделал в трудовой книжке работодатель.

Однако, как пишет газета «Известия» со ссылкой на ПФР, Государственная Дума до сих пор не приняла необходимый для этого законопроект. Он, как отмечает издание, до сих пор находится на рассмотрении правительства.

Предполагается, что внести его в Госдуму получится до конца текущей сессии 28 июля. Если депутаты утвердят данную инициативу, то она может вступить в силу с января 2020 года в тестовом режиме, а уже с 2021 года стать общеобязательной для всех работодателей.

По мнению эксперта Александра Ветеркова, как ранее писал сайт kp.ru, введение электронный трудовых книжек имеет больше плюсов. Среди них можно отметить, например, увеличение сохранности информации, защищенность соискателя от недобросовестного работодателя, повышение качества самого документооборота, стандартизация, снижение человеческого фактора, большая прозрачность для государства. При том есть, по его словам, и минусы. В частности, к ним следует отнести риски утечки данных или их потери в случае сбоя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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