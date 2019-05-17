Минтруд предложил единые правила расчета прожиточного минимума для пенсионеров

СЕГОДНЯ 09:02 2019-05-17T09:02:57+03:00

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Единый порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера для установления социальной доплаты к пенсии было представлено в пятницу, 17 мая, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Это должно исключить необоснованное занижение выплат людям, которые вышли на заслуженный отдых.

Согласно пояснительной записке к документу, опубликованной на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, величина прожиточного минимума пенсионера в регионах России для установления социальной доплаты к пенсии рассчитывается путем умножения соотношения величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте за первое полугодие текущего года с величиной прожиточного минимума пенсионера в целом по России за данный период на величину прожиточного минимума пенсионера на год по стране.

Ранее сайт kp.ru писал, что в ближайшее время пенсии по всей России станут выше прожиточного минимума. Прибавки получат примерно 5 миллионов граждан. На эти цели будет потрачено дополнительно 20 миллиардов рублей.

Напомним, с января 2019 года пенсии у всех неработающих пенсионеров должны были вырасти на 7,05%. Но у кого-то прибавка оказалась меньше, либо ее вообще не было. Глава государства Владимир Путин посчитал такую систему неправильной и попросил внести изменения. Теперь индексацию будут проводить уже после того, как пенсия сравняется с прожиточным минимумом.

ИСТОЧНИК KP.RU