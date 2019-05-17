2019-05-17T09:56:10+03:00
Политика

Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского

Президент Украины поручил МИД страны пригласить на торжественное мероприятие иностранные делегации
Марина ВЕНЦОВА
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Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации ЗеленскогоПорошенко подписал указ о подготовке инаугурации ЗеленскогоФото: REUTERS
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Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного главы государства Владимира Зеленского.

«С целью надлежащей организации проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины, постановляю образовать организационный комитет по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины», - говорится в документе, опубликованном на сайте президента Украины.

Кроме того, своим указом Порошенко поручил украинскому внешнеполитическому ведомству пригласить иностранные делегации на мероприятие и решить вопрос, связанный с их пребыванием на Украине. МВД Украины дано поручение обеспечить все необходимые меры безопасности.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в четверг, 16 мая, Верховная рада приняла постановление о проведении инаугурации Владимира Зеленского на следующей неделе - в понедельник, 20 мая.

Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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