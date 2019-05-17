2019-05-17T10:59:31+03:00
Политика

Спикер Рады объявил о прекращении существования коалиции в украинском парламенте

По словам Парубия, у депутатов есть 30 дней на формирование нового парламентского большинства
Марина ВЕНЦОВА
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Коалиция "Европейская Украина" в Верховной раде прекратила свою деятельностьКоалиция "Европейская Украина" в Верховной раде прекратила свою деятельностьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" в Верховной раде VIII созыва прекратила свою деятельность. Об этом в пятницу, 17 мая, на заседании в стена украинского парламента заявил спикер Рады Андрей Парубий.

"Принимая во внимание заявление главы депутатской партии "Народной фронт" о выходе партии из коалиции и в связи с этим прекращение деятельности коалиции, сообщаю, что сегодня коалиция депутатской фракции "Европейская Украина" в Верховной раде VIII созыва прекратила свою деятельность", - сказал он.

При этом, Парубия добавил, что парламентарии в течение 30 дней должны сформировать новое парламентское большинство. Таким образом, депутаты лишили возможности новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского распустить Раду.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, советник будущего лидера Незалежной Дмитрий Разумков сообщил о том, что скорее всего, Зеленский сразу после официального вступления в должность главы государства распустит украинский парламент нынешнего созыва. По его словам, одной из предпосылок для этого является отсутствие коалиции в Раде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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