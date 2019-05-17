Около 1,5 тысяч человек эвакуировали из здания Российского университета дружбы народов в Москве из-за задымления

СЕГОДНЯ 12:13 2019-05-17T12:14:15+03:00

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В здании Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве возникло задымление. На место происшествия сразу же прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые эвакуировали около 1,5 тысяч человек.

"Задымление произошло в здании РУДН на улице Миклухо-Маклая. В настоящее время из здания эвакуируются студенты и преподаватели", - рассказал ТАСС источник в экстренных службах. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

При этом как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве, причиной задымления стало короткое замыкание.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что около 2 тысяч человек эвакуировали из здания Института нефти и газа в Москве, где в одной из аудиторий на седьмом этаже произошло короткое замыкание электропроводки. Пожарные на место ЧП прибыли за считанные минуты. Данных о погибших и пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709368" frameborder="0"></iframe> Более тысячи студентов и преподавателей эвакуировали из-за задымление в университете РУДН в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU