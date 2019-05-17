2019-05-17T13:13:15+03:00
Политика

Лавров: Стремление России выйти из СЕ — слухи

Глава российского МИДа выступил на заседании в Хельсинки
Григорий ЛЕОРДА
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Сергей Лавров сделал заявление на совещании в СЕ.Сергей Лавров сделал заявление на совещании в СЕ.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Россия не отказывается от своих финансовых обязательств и не намеренна покидать Совет Европы. Такое заявление в пятницу, 17 мая, сделал глава российского МИДа Сергей Лавров.

"Мы не стремимся выходить из Совета Европы, как об этом пытаются распускать слухи. Не отказываемся ни от одного из своих обязательств, включая финансовые.Ценим тот позитивный вклад, который СЕ внес и продолжает вносить в развитие российского национального права, реформирование судебной системы, системы органов исполнения наказания, решение многих других гуманитарных вопросов", - приводит слова Сергея Лаврова пресс-служба ведомства.

По мнению Лаврова, наступил тот момент, когда страны должны преодолеть разногласия и обеспечить восстановление подлинного единства Организации.

Сайт kp.ru писал о нежелании главы украинского МИД Павла Климкина появляться на заседании Совета Европы. В Госдуме это расценили как "подростковую агрессивность и обидчивость".

ИСТОЧНИК KP.RU

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