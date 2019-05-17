2019-05-17T13:14:58+03:00
Происшествия

На Нагатинской набережной в Москве автомобиль наехал на фонарный столб

В результате ДТП автомобиль развалился на две части
Марина ВЕНЦОВА
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ДТП на Нагатинской набережной в Москве. Фото: скрин с видеоДТП на Нагатинской набережной в Москве. Фото: скрин с видео
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Автомобиль марки Audi Q7 наехал на фонарный столб на Нагатинской набережной в Москве. Как сообщили «Комсомольской правде» очевидцы с места события, машину разрубило пополам.

Как видно на видео с места чрезвычайного происшествия, две части автомобиля валяются в нескольких метрах друг от друга. О жертвах и пострадавших в места аварии информация в настоящий момент не поступала.

Видео с места ДТП в Москве на Нагатинской набережной, где Audi Q7 наехал на фонарный столб.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Москве на улице Коминтерна произошла авария с участием автобуса и двух автомобилей. В результате ДТП пострадало пять человек, трое из которых дети в возраст от восьми до десяти лет. Двое водителей также получили травмы. Как рассказали тогда очевидцы происшествия, мужчина, который был в одном из автомобилей, находился в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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