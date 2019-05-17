2019-05-17T13:30:54+03:00
Политика

Песков: Россия готова к работе в ПАСЕ только на абсолютно равноправной основе

Представитель Кремля ответил на вопрос о желании Москвы оставаться в Совете Европы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков: Россия готова к работе в ПАСЕ только на абсолютно равноправной основеПесков: Россия готова к работе в ПАСЕ только на абсолютно равноправной основеФото: REUTERS
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Москва заинтересована в работе в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) только на равноправных условиях, в противном случае говорить о сотрудничестве невозможно. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о желании Россия вернуться в ПАСЕ и оставаться в СЕ.

«Позиция России была абсолютно исчерпывающая, понятная, она последовательна: Россия заинтересована в работе ПАСЕ, заинтересована в Совете Европы, но эта заинтересованность в прикладном плане может реализовываться только на абсолютно равноправной основе, когда Россия, российская делегация может абсолютно равноправно и полноправно принимать участие в работе всех механизмов», - сказал представитель Кремля, добавив, что «в ином случае о сотрудничестве говорить вряд ли возможно».

Ранее комитет министров Совета Европы (КМСЕ) принял решение об открытии пути для возвращения России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. На ежегодной сессии, которая 16-17 мая в Хельсинки министры выпустили заявление о том, что все страны СЕ должны иметь право на равноправное участие в КМСЕ и в ПАСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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