2019-05-16T13:44:53+03:00
Политика

Глава МИД Украины отменил визит в Хельсинки из-за решения Совета Европы по России

В финской столице должны окончательно одобрить открытие пути для возвращения Москвы в ПАСЕ
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments24
Глава МИД Украины Павел КлимкинГлава МИД Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Из-за решения комитета министров Совета Европы о возвращении России право голоса в ПАСЕ глава МИД Украины Павел Климкин отменил свой визит в Хельсинки на встречу комитета. Соответствующие заявление сделал украинский постпред в СЕ Дмитрий Кулеба, отметив, что Киев пересмотрит объем своего сотрудничества в организации.

«Министр уже отменил визит в Хельсинки, и впервые за много лет Украина не будет представлена на уровне министра», - сказал он. «Украина существенно пересмотрит объем своего сотрудничества с Советом Европы как институтом, утратившим доверие к себе», - подчеркнул Кулеба

Ранее комитет министров Совета Европы принял решение об открытии пути для возвращения России в Парламентскую Ассамблею СЕ. Инициатива должна быть одобрена без изменений и обсуждений на предстоящей ежегодной сессии, которая состоится 16-17 мая в Хельсинки.

Напомним, Климкин сообщил, что Украина выйдет из соглашений, если России вернут право голоса в ПАСЕ. Накануне, 15 мая, МИД Франции призвал Киев не связывать Минские соглашения с ситуацией в Совете Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram