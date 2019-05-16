Глава МИД Украины отменил визит в Хельсинки из-за решения Совета Европы по России

СЕГОДНЯ 13:44 2019-05-16T13:44:53+03:00

В финской столице должны окончательно одобрить открытие пути для возвращения Москвы в ПАСЕ

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Из-за решения комитета министров Совета Европы о возвращении России право голоса в ПАСЕ глава МИД Украины Павел Климкин отменил свой визит в Хельсинки на встречу комитета. Соответствующие заявление сделал украинский постпред в СЕ Дмитрий Кулеба, отметив, что Киев пересмотрит объем своего сотрудничества в организации.

«Министр уже отменил визит в Хельсинки, и впервые за много лет Украина не будет представлена на уровне министра», - сказал он. «Украина существенно пересмотрит объем своего сотрудничества с Советом Европы как институтом, утратившим доверие к себе», - подчеркнул Кулеба

Ранее комитет министров Совета Европы принял решение об открытии пути для возвращения России в Парламентскую Ассамблею СЕ. Инициатива должна быть одобрена без изменений и обсуждений на предстоящей ежегодной сессии, которая состоится 16-17 мая в Хельсинки.

Напомним, Климкин сообщил, что Украина выйдет из соглашений, если России вернут право голоса в ПАСЕ. Накануне, 15 мая, МИД Франции призвал Киев не связывать Минские соглашения с ситуацией в Совете Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU