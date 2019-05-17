2019-05-17T14:23:30+03:00
Политика

В команде Зеленского прокомментировали официальный распад коалиции Рады

По мнению штаба избранного президента Украины, нельзя разрушит то, чего не существует уже три года
Марина ВЕНЦОВА
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Избранный президент Украины Владимир ЗеленскийИзбранный президент Украины Владимир ЗеленскийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали решение партии «Народный фронт» выйти из коалиции Ради, и официальное заявление спикера парламента о том, что она прекращает свою деятельность.

«Фактически коалиции не существует уже три года - с тех пор, как ее оставили ряд депутатов. Поэтому нынешняя игра в парламенте - очередное свидетельство того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали, - говорится в сообщении команды Зеленского в "Фейсбуке". - Продлить свою безмятежное существование для них важнее».

В штабе также подчеркнули, что Украина нуждается в изменениях и глубинных реформ. А для этого, как говорится в сообщении, необходим дееспособный парламент.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что в связи с решением партии "Народной фронт" выйти из коалиции депутатских фракций "Европейская Украина", она прекращает свою деятельность. Таким образом, украинские парламентарии лишили возможности Зеленского распустить Раду, о чем ранее сообщил его советник Дмитрий Разумков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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