Евросоюз утвердил механизм введения санкций за кибератаки против США

СЕГОДНЯ 14:47 2019-05-17T14:47:09+03:00

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Совет Европейского Союза принял решение о возможности вводить санкции против физических и юридических лиц, которые имеют отношение к "кибератакам против третьих стран". Например, Соединенных Штатов и международных организаций. Ограничительные меры могут быть в виде запрета на въезд или заморозки банковских активов.

"Совет установил рамочный механизм, который позволит ЕС вводить целенаправленные ограничительные меры для сдерживания и реагирования на кибератаки, которые представляют внешнюю угрозу для ЕС или его государств-членов, включая кибератаки против третьих государств или международных организаций", - говорится заявлении Совета ЕС.

Отмечается, что механизм также позволит Евросоюзу "ввести санкции в отношении лиц или организаций, которые несут ответственность за кибератаки или попытки их осуществления. Кроме того, они будут применены против тех, кто предоставлял финансовую, техническую или материальную поддержку для них.

Напомним, лидеры Европейского Союза по итогам саммита в октябре 2018 года поручили разработать механизм введения санкций в ответ на кибератаки по аналогии с теми ограничительными мерами, которые были введены по химоружию.

Ранее сайт kp.ru писал, что министры иностранных дел стран-членов Европейского союза 15 октября прошлого года в Люксембурге утвердили новый механизм введения санкций в отношении физических и юридических лиц, которые, по мнению международного сообщества, могут быть ответственны за применение химического оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU