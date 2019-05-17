Российские туристы предпочитают традиционные сувениры еде и алкоголю

СЕГОДНЯ 15:49 2019-05-17T15:49:48+03:00

Казалось, мода на них давно прошла, но 57% туристов все еще привозит из своих путешествий магниты Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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17 мая сервис MAPS.ME совместно с платформой Research@mail.ru провел исследование и выяснил, куда чаще всего путешествуют россияне и что они привозят из своих поездок.

По результатам опроса, большинство наших сограждан предпочитают внутренний туризм. 69% опрошенных вообще не выезжают за пределы России. А долю тех, кто все же пользуется заграничным паспортом, в основном составляют молодые люди, которым еще нет 35 лет.

Любимыми сувенирами у россиян являются памятные фигурки и тарелки - их привозят 60% опрошенных. На втором месте, как это ни банально, магнитики на холодильник. Казалось, мода на них давно прошла, но 57% туристов все еще привозит из своих путешествий магниты.

Российские туристы не обошли стороной и съедобные лакомства. 34% признались, что заполняют свой чемодан сырами, шоколадом и другими продуктами.

Чуть меньше респондентов покупают в путешествиях одежду. Кофточки и футболки везут обратно 32% туристов.

Топ-5 замыкает алкоголь, ценителей которого 31%.

Всего в опросе приняли участие 2700 пользователей интернета, которые побывали в путешествии как минимум один раз за прошедший год.

ИСТОЧНИК KP.RU