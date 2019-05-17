2019-05-17T15:21:20+03:00
Экономика

Ленобласть может стать логистическим центром Северо-Запада

Новый мультимодальный транспортно-логистический центр предложено создать в Ломоносовском районе
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Александр Дрозденко представил план развития мультимодального транспортно-логистического центра. Фото:пресс-служба Ленинградской областиАлександр Дрозденко представил план развития мультимодального транспортно-логистического центра. Фото:пресс-служба Ленинградской области
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Создание транспортно-логистического центра в районе порта Бронка в Ломоносовском районе Ленобласти обсуждали на совещании по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Новый центр будет заниматься перевалкой грузов всего Северо-Запада России.

План размещения масштабного проекта уже разработан - на совещании глава региона Александр Дрозденко представил его заместителю председателя правительства России Максиму Акимову.

- Преимущества такого варианта очевидны. Это близость ко всем портам, развитая дорожная инфраструктура и наличие большого земельного участка. Эти факторы позволят решить вопрос с быстрой доставкой грузов, - добавил Александр Дрозденко.

Принципиальное значение имеет не только пересечение грузовых путей из Бронки, Кронштадта, Усть-Луги, а также близость к воде. В зоне транспортно-логистического центра есть дополнительная возможность разместить промышленные предприятия. А его территория, не ограниченная границами развития мегаполиса, сможет принимать грузовые поезда в составе больше 71 вагона.

Добавим, что развитие сети современных транспортно-логистических центров позволяет снизить расходы на транспортировку грузов, сократить цепь поставщиков и увеличить скорость доставки. В конечном счете это положительно сказывается на стоимости товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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