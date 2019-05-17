Уроженца Северной Осетии арестовали за перечисление 50 млн ИГ*

СЕГОДНЯ 16:27 2019-05-17T16:27:05+03:00

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В пятницу, 17 мая, Черемушкинский суд Москвы принял решение о заключении под стражу 26-летнего Георгия Гусева. Мужчину задержали накануне за осуществление сбора денег для террористической организации "Исламское государство". Во версии следствия, за четыре года работы мужчина перевел террористам 50 миллионов рублей. Под стражей подозреваемый пробудет до 13 июля.

"В рамках уголовного дела проведены обыски в жилище подозреваемого, в ходе которого обнаружены банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенная литература, а также иная атрибутика экстремистской направленности", - говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Гусеву предъявлено обвинение по статье "Содействие террористической деятельности". Если вина задержанного будет доказана, то ему грозит до 20 лет тюрьмы.

* - запрещенная в России решением Верховного суда террористическая организация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709087" frameborder="0"></iframe> В Москве задержан мужчина, перечисливший террористам 50 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU