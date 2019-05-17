2019-05-17T16:31:01+03:00
Политика

Главы МИД Польши и России обсудили доступ к обломкам президентского самолета Ту-154М

На встречи в Хельсинки Яцек Чапутович и Сергей Лавров поговорили о возвращении обломков лайнера Леха Качиньского и международной ситуации
Елена ГИЛЬМАНОВА
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10 апреля 2010 года Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским, депутатами Сейма и командованием армии разбился, заходя на посадку в аэропорт Смоленск-Северный10 апреля 2010 года Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским, депутатами Сейма и командованием армии разбился, заходя на посадку в аэропорт Смоленск-СеверныйФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу, 17 мая, на встрече в Хельсинки, министры иностранных дел Польши и России - Яцек Чапутович и Сергей Лавров достигли договоренности о равном доступе к обломкам разбившегося под Смоленском самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского, что будет полезным для завершения польского и российского расследования. Об этом сообщили в МИД Польши.

«Министры сошлись во мнении, что для завершения польского и российского расследования важно обеспечить равный доступ для обеих сторон к обломкам. Министр Лавров в этом контексте заверил о готовности сотрудничать в рамках международной правовой помощи», - говорится в заявлении по итогам состоявшейся встречи.

В польском внешнеполитическом ведомстве добавили, что «нет логического объяснения тому, почему обломки польского самолета, такого важного для поляков символа, должны оставаться в России».

Напомним, крушение президентского самолета произошло при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный в условиях сильного тумана 10 апреля 2010 года. Тогда погиб президент Польши Лех Качиньский, депутаты Сейма, высшие офицеры вооруженных сил — всего 96 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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