В ФРГ надеются, что Россия поможет сохранению иранской ядерной сделки

СЕГОДНЯ 16:39 2019-05-17T16:39:35+03:00

Глава МИД Германии Хайко Маас напомнил, что Москва тоже является партнером по этому соглашению

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил надежду на то, что Россия сможет поспособствовать сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и убедит Тегеран соблюдать его положения. Такое заявление было сделано на полях сессии Комитета министров Совета Европы в Хельсинки.

"Россия также является партнером по ядерной сделке и сама может внести вклад, который приведет к тому, что Иран останется в этой сделке", - цитирует дипломата агентство DPA.

Напомним, 8 мая Тегеран объявил о намерении приостановить исполнение ряда обязательств по ядерной сделке из-за постоянного давления со стороны Соединенных Штатов, а 15 мая решение официально вступило в силу.

Сайт kp.ru писал о том, что в Москве выразили сожаление таким исходом событий, но напомнили - Россия не может спасать всех подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU