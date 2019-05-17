В ФРГ надеются, что Россия поможет сохранению иранской ядерной сделки
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил надежду на то, что Россия сможет поспособствовать сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и убедит Тегеран соблюдать его положения. Такое заявление было сделано на полях сессии Комитета министров Совета Европы в Хельсинки.
"Россия также является партнером по ядерной сделке и сама может внести вклад, который приведет к тому, что Иран останется в этой сделке", - цитирует дипломата агентство DPA.
Напомним, 8 мая Тегеран объявил о намерении приостановить исполнение ряда обязательств по ядерной сделке из-за постоянного давления со стороны Соединенных Штатов, а 15 мая решение официально вступило в силу.
Сайт kp.ru писал о том, что в Москве выразили сожаление таким исходом событий, но напомнили - Россия не может спасать всех подряд.
ИСТОЧНИК KP.RU
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