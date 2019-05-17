Адвокаты сестер Хачатурян будут просить о прекращении уголовного дела в отношении девушек

СЕГОДНЯ 16:43 2019-05-17T16:43:33+03:00

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Адвокаты сестер Хачатурян собираются просить о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Об этом рассказал один их юристов Алексей Паршин. Все документы и экспертизы указывают на то, что девушки только оборонялись, они были вынуждены пойти на такой страшный поступок.

- Они находились в состоянии необходимой обороны. Психолого-психиатрическая экспертиза это подтверждает. В отношении них постоянно совершалось преступление, сестры жили в психическо-травматической ситуации, - сказал телеканалу «360» юрист.

После 20 мая коллегия адвокатов планирует обратиться в следственный комитет с ходатайством о прекращении расследования. Юрист также подтвердил информацию о том, что в отношении погибшего мужчины может быть возбуждено уголовное дело из-за педофилии.

Напомним, Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян задержали в июле прошлого года. В одной из квартир в доме на Алтуфьевском шоссе они убили своего отца. На теле мужчины насчитали около 40 ножевых ранений. Девушек тут же арестовали, предъявив им обвинения по самой тяжелой статье УК РФ «Убийство по предварительному сговору группой лиц». Но позже, когда стали всплывать все новые и новые факты из жизни семьи — постоянные побои, сексуальное насилие, запреты ходить в школу, общаться с матерью и братом - многие назвали то, что произошло с сестрами, «доведением до убийства».

Мать девочек подтвердила, что следствие получило доказательства фактов сексуальных домогательств. ДНК экспертиза постельного белья и осмотр дочек - все об этом говорит. Отец не только их бил, но и насиловал все те годы, что женщина не жила дома. Следствие также установило, что погибший много лет наблюдался в частном неврологическом центре. Страдал раздвоением личности и отклонениями сексуального поведения (подробности)

Мать сестер Хачатурян: Михаил насиловал моих дочерей в извращенной форме и отсылал порно их подругам.В студии мать девочек Аурелия Дундук и подруга семьи Хачатурян Наталья Зеленина. Ведущие: Елена Афонина и специальный корреспондент КП Дина Карпицкая

ИСТОЧНИК KP.RU