2019-05-17T16:59:47+03:00
Политика

Россия обжаловала решение Гаагского суда по иску украинских компаний

Ранее арбитраж обязал Москву выплатить $159 млн бизнесменам, понесшим убытки из-за воссоединения Крыма с РФ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за КрымРоссия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за КрымФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство юстиции РФ обжаловало решение Арбитражного суда Гааги о взыскании с Москвы 159 миллионов долларов по иску двух украинских компаний, которые якобы понесли убытки из-за воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщил глава ведомства Александр Коновалов.

По его словам, в ближайшее время Минюст обжалует решения по искам еще двух украинских компаний. При этом Россия готова участвовать и в других процессах, инициированных не только Киевом, но и третьими странами в международных арбитражных судах.

"РФ по-прежнему считает их не компетентными в данной части, то есть не имеющими компетенции по рассмотрению данного спора, потому что раньше мы своих представителей туда не направляли", - цитирует ТАСС Коновалова.

Напомним, что 10 мая Гаагский суд обязал Россию компенсировать убытки в размере 159 млн долларов, которые украинские компании якобы понесли после событий 2014 года.

Сайт kp.ru писал о том, что в Совете Федерации такое решение назвали ангажированным и политизированным. В Кремле же заявили, что Москва не считает себя стороной процесса по данному иску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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