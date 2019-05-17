Россия обжаловала решение Гаагского суда по иску украинских компаний

СЕГОДНЯ 16:59 2019-05-17T16:59:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство юстиции РФ обжаловало решение Арбитражного суда Гааги о взыскании с Москвы 159 миллионов долларов по иску двух украинских компаний, которые якобы понесли убытки из-за воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщил глава ведомства Александр Коновалов.

По его словам, в ближайшее время Минюст обжалует решения по искам еще двух украинских компаний. При этом Россия готова участвовать и в других процессах, инициированных не только Киевом, но и третьими странами в международных арбитражных судах.

"РФ по-прежнему считает их не компетентными в данной части, то есть не имеющими компетенции по рассмотрению данного спора, потому что раньше мы своих представителей туда не направляли", - цитирует ТАСС Коновалова.

Напомним, что 10 мая Гаагский суд обязал Россию компенсировать убытки в размере 159 млн долларов, которые украинские компании якобы понесли после событий 2014 года.

Сайт kp.ru писал о том, что в Совете Федерации такое решение назвали ангажированным и политизированным. В Кремле же заявили, что Москва не считает себя стороной процесса по данному иску.

ИСТОЧНИК KP.RU