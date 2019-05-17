2019-05-17T18:25:03+03:00
Политика

МИД Украины: российская сторона не приглашена на инаугурацию Зеленского

В Незалежной заявили, что на церемонии будут присутствовать только украинские партнеры
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Свою инаугурацию кандидат уже отрепетировал в сериале «Слуга народа». Фото: Кадр из фильмаСвою инаугурацию кандидат уже отрепетировал в сериале «Слуга народа». Фото: Кадр из фильма
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Украина не отправляла приглашения российской стороне на инаугурацию новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского, которую депутаты Верховной Рады назначили на 20 мая. Об этом сообщила официальный предстатель МИД Незалежной Екатерина Зеленко, подчеркнув, что на церемонии вступления главы государства в должность будут присутствовать только партнеры страны.

«Российская Федерация не была приглашена на эти мероприятия. На них мы приглашали тех наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами и друзьями» - сказала она

Ранее, 16 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Президент России Владимир Путин не получал приглашения на инаугурацию, отметив, что во многих странах церемония вступления в должность главы государства не предусматривает присутствие зарубежных лидеров.

Напомним, Рада долгое время не могла назначить дату инаугурации Зеленского. В минувшую среду, 15 мая, в украинский парламент было передано семь постановлений с различными датами, 16 мая принял парламентарии решение о том, что вступление новоизбранного президента в должность состоится в предстоящий понедельник, 20 мая.

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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