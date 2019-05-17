Инаугурацию Зеленского посетят лидеры пяти государств

СЕГОДНЯ 21:25 2019-05-17T21:25:57+03:00

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По меньшей мере пять зарубежных лидеров посетят инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Екатерина Зеленко.

По ее словам, речь идет о президентах Литвы, Латвии, Венгрии, Грузии и Эстонии. Все они уже подтвердили свое намерение приехать в Киев.

Также ожидается прибытие вице-президента Европейской комиссии Марош Шефчович, представителей правительств и парламентов стран-членов ЕС и других партнеров Украины. Кроме того, мероприятие посетят несколько десятков послов, передает «112 Украина».

Напомним, что церемония вступления Зеленского в должность президента Украины состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00. Сайт kp.ru писал о том, что российских представителей на инаугурацию не пригласили. По словам киевских властей, на мероприятии будут лишь друзья и партнеры Украины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU