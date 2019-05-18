СМИ: Юлия Скрипаль намерена в ближайшее время выступить с заявлением
Дочь бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля Юлия, которая вместе с отцом пострадала в результате инцидента с отравлением в Солсбери, в скором времени может выступить с заявлением. Об этом сообщила ее двоюродная сестра Виктория.
«Юлия может выйти на связь и заявить, что все-таки не собирается возвращаться в Россию. Насколько я знаю, одна из подруг Юлии пытается продать ее квартиру в России, а это последнее, что связывает Юлию с родиной», - приводит ее слова газета «Известия».
При этом Виктория подчеркнула, что ранее Юлия Скрипаль высказывала свое желание вернуться в Россию. Женщина не исключается, что решение окончательно распрощаться с родиной принято под давлением британской стороны.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери при неизвестных обстоятельствах были отравлены международный шпион Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией. Лондон огульно обвинил в этом Москву, выслав десятки российских дипломатов.
Мария Захарова - о деле Скрипалей.
ИСТОЧНИК KP.RU