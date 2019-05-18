Британские читатели негативно восприняли новость о перехвате российских самолетов над Балтикой

СЕГОДНЯ 10:28 2019-05-18T10:28:46+03:00

Ранее истребители Соединенного Королевства несколько раз поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения самолетов ВКС России

Изменить размер текста: A A

Жители Великобритании негативно восприняли новость о том, что самолеты королевских Военно-воздушных сил пытались перехватить российские самолеты над Балтийским морем. В Сети появилось множество комментариев с критикой и иронией на действия британских военных.

"Очень агрессивный ход со стороны России, размещающей свою страну так близко к такому количеству баз НАТО", - пишет один из читателей William, слова которого приводит издание Daily Mail.

Другой читатель пишет, что действия Британии - очередная защита «своей» территории в Эстонии. Многие британцы подчеркнули удаленность границ их родины от Балтийского моря.

«Почему мы перехватываем русских, совершенно законно летающих в международном воздушном пространстве в полутора тысячах миль от Великобритании», - пишет еще один читатель издания.

Ранее Минобороны Соединенного Королевства сообщало, что британские истребители несколько раз поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения самолетов Военно-космических сил России.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, с момента вступления стран Прибалтики в НАТО в 2004 году охрана воздушного пространства этих стран осуществляется силами ВВС стран-членов альянса. В августе прошлого года истребители Королевских Военно-воздушных сил Великобритании приступили к охране воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы.

ИСТОЧНИК KP.RU