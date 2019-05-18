Зеленский пригласил украинцев в парк возле Рады посмотреть инаугурацию

СЕГОДНЯ 10:41 2019-05-18T10:41:55+03:00

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский пригласил украинцев утром в понедельник, 20 мая, прийти в Мариинский парк в Киеве для того, чтобы там на экранах посмотреть церемонию своей инаугурации.

"Я приглашаю всех желающих утром 20 мая прийти в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную раду. Там же на больших экранах вы сможете увидеть мою клятву вам. Буду ощущать, что вы рядом", - написал он в «Фейсбуке».

При этом Зеленский добавил, что хотел бы принять присягу перед народом, однако вынужден по регламенту сделать это в стена украинского парламента.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, инаугурация избранного президента Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая. Начало церемонии запланировано на 10:00 утра. Как уточнил советник политика Дмитрий Разумков, сначала будет в Раде инаугурационная речь, перед этим президент будет вступать в свои конституционные права и обязанности, принимать присягу. Дальше, по его словам, запланированы мероприятия в Мариинском дворце, где Зеленский встретится с международными делегациями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU