В перу разбился вертолет: два человека погибли

СЕГОДНЯ 11:19 2019-05-18T11:19:39+03:00

Воздушное судно участвовало в операции по разминированию на границе с Эквадором

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В Перу в провинции Кондорканки разбился вертолет. Авария произошла в пятницу, 17 мая. Инцидент унес жизни двух человек.

"Приблизительно 16:00 вертолёт Ми-171Ш номер EP-664 разбился в… провинции Кондорканки, регион Амасонас, в ходе проведения операции по гуманитарному разминированию на границе с Эквадором, - говорится в сообщении перуанских вооружённых сил в Twitter.

Обстоятельства случившегося выясняются. Известно, что еще два человека попали в больницу.

Сайт kp.ru, писал о трагедии в Доминикане. Там крушение вертолета стало причиной смерти шести человек. Как оказалось, летательный аппарат разбился в пределах небольшого городка Вилья-Эрмосав провинции Ла-Романа. Пятеро из погибших были туристами. Разбившийся вертолет принадлежал одной из местных туристических компаний. Его экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами после вылета из города Рио-Сан-Хуан. В последний раз сообщение от пилота поступило, когда вертолет находился примерно в восьми километрах от Ла-Романы.

ИСТОЧНИК KP.RU