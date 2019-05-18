Посол Украины: США планируют увеличить военную помощь Киеву

СЕГОДНЯ 13:18 2019-05-18T13:18:34+03:00

По словам Валерия Чалого, она будет включать летальное оружие оборонительного характера

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Бюджетные проекты на 2020 год, которые в настоящее время рассматривает Конгресс США, предусматривают увеличение военной помощи Украине по сравнению с текущим годом. Об этом заявил посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

«Сейчас рассматриваются вопросы, и уже прошла стадия утверждения в профильном комитете в конгрессе, об увеличении помощи Украине в следующем году как по линии Пентагона, так и Государственного департамента», - приводи его слова агентство Укринформ.

По словам Чалого, речь идет о военно-технической помощи, которая включает летальное оружие оборонительного характера, поддержку министерства Украины по делам ветеранов и ряд программ реформирования. Дипломат утверждает, что общее планирование объема этих средств ожидается больше, чем в текущем году - более 700 миллионов долларов.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, оборонный бюджет США на текущий финансовый год составляет 716 миллиардов долларов. Документ предусматривал выделение средств для военной помощи Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU