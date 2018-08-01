США увеличили свой оборонный бюджет на 2019 год до $716 млрд

1 Авг. 23:44 2018-08-01T23:45:09+03:00

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Оборонный бюджет США на 2019 финансовый год составит 716 миллиардов долларов. Законопроект был принят Сенатом в среду подавляющим большинством голосов.

Документ предусматривает выделение средств для военной помощи Украине, а также для «противодействия растущей угрозы со стороны России». Теперь законопроект бюджета будет представлен президенту страны Дональду Трампу для подписи, передает ТАСС.

Ранее сайт «КП» сообщал, что 18 июля Сенат конгресса США принял законопроект о бюджете министерства обороны страны на 2019 финансовый год, начинающийся с 1 октября. За этот документ проголосовали 85 сенаторов, против выступили только десять.

В этот документ законодатели внесли несколько поправок. В том числе разрешение на отказ Вашингтона участвовать в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за якобы нарушения Москвой его положений. Кроме того, сенаторы США запретили продавать Турции истребители пятого поколения F-35, пока не будет доказано, что от Анкары не исходит угроза НАТО. Пункт был включен из-за решения турецкого Минобороны закупить российские зенитные комплексы С-400.