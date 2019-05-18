СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-18T13:52:53+03:00

Два человека погибли в ДТП с участием КамАЗа в Подмосковье. Фото: очевидцы с места событий

Еще одна женщина доставлена в больницу с травмами разной степени тяжести [видео]

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В районе поселка Подосинки под Дмитровом в Подмосковье автомобиль Mitsubishi столкнулся с грузовиком КамАЗ, груженным песком. В результате дорожно-транспортного происшествия есть жертвы и пострадавшие.

Как видно на видео, которое предоставили «КП» очевидцы с места событий, в результате столкновения иномарка перевернулась и упала в кювет, сверху на нее наехал грузовик. В результате ДТП два парня, которые находились в легковом автомобиле погибли, женщина госпитализирована.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709596" frameborder="0"></iframe> В ДТП в Подмосковье Мицубиси столкнулся с грузовиком КамАЗ.

По данным источников в экстренных службах, в аварии погиб помощник прокурора по ЦФО Олег Мелик-Адамов.

Ранее сайт kp.ru писал, что 6 марта смертельное ДТП случилось на Дмитровском шоссе в Подмосковье. В районе деревни Сухарево городского округа Мытищи КамАЗ вылетел на встречную полосу, протаранив при этом несколько автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП погиб как минимум один человек. Как утверждали свидетели, сотрудники МЧС при помощи спецсредств доставали из одной из машин человека без признаков жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU