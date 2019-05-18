Песня Сергея Лазарева покоряет европейские чарты

СЕГОДНЯ 14:39 2019-05-18T14:39:56+03:00

В полуфинале Сергей Лазарев выступал под 13 номером, но все равно прошел дальше. Фото: REUTERS

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Песня "Крик" уверенно вошла в европейские чарты. Хит, с которым Сергей Лазарев прошел в финал Евровидения, оказался среди самых прослушиваемых у жителей Норвегии, Нидерландов, Литвы, Австрии, Бельгии, Швеции, Швейцарии и Польши. Это ясно из данных сайта Eurovision Tracker. Не менее популярными у пользователей iTunes (по слушателям этой платформы и составлялся рейтинг) стали песни исполнителей из Нидерландов, Норвегии и Швейцарии.

Кстати, клип на эту песню стал одним из самых просматриваемых на официальном канале конкурса в YouTube."Scream" замыкает пятерку самых популярных видео участников с 3,4 миллионами просмотров.

Напомним, артист уже принимал участие в этом конкурсе в 2016 году. Возвращение на Евровидение стало счастливым событием для Сергея Лазарева.

«Это такая атмосфера, я по ней соскучился с 2016-го года! Я нервничал и тогда, и сейчас, но эмоции все перекрывают, они такие крутые от того, что я чувствовал огромную поддержку тех, кто за меня голосовал и тех, кто меня поддержал. Ждём такой же поддержки и в финале!», - поделился артист сразу после выступления.

Сергей Лазарев. Scream. Второй полуфинал Евровидения 2019.Российский участник вышел в финал конкурса

ИСТОЧНИК KP.RU