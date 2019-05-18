СЕГОДНЯ 15:15 2019-05-18T15:28:37+03:00

Экс-канцлер Австрии заявил, что в афере на видео замешана не россиянка,а гражданка Латвии Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Бывший канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что а афере на видео замешана гражданка Латвии,а не России.

Ранее политик подчеркнул, что Австрийская партия свободы не получала помощи от россиянки, которая была запечатлена на пленке, которая вызвала скандал.

- Эту даму я встречал один раз в ходе приватного ужина во время моего отпуска, после у меня больше не было контактов с ней, я ее больше не видел, - прокомментировал политик.

Также Штрахе назвал появившиеся в СМИ публикации "намеренным политическом убийством".

Он подчеркнул, что никто в партии также не вступал в контакт с предполагаемой россиянкой.

Штрахе заявил, что на скандальной видеозаписи он находится в состоянии алкогольного опьянения. Именно это и было использовано злоумышленниками.

Он отметил, что что в воскресенье, 19 мая, сложит полномочия председателя Австрийской партии свободы, пост перейдёт нынешнему министру транспорта Норберту Хоферу.

Напомним, некоторое время назад издания Spiegel и Sueddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на попавшую в их распоряжение видеозапись, что Штрахе в 2017 году обсуждал с предполагаемой россиянкой Аленой Макаровой возможность покупки ею австрийского издания Kronen Zeitung. Главной целью было получить помощь на предстоящих парламентских выборах, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за видеозаписи о тайных сделках. Хайнц-Кристиан Штрахе объявил о своем уходе на пресс-конференции в Вене.

ИСТОЧНИК KP.RU