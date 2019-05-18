2019-05-18T21:35:51+03:00
Звезды

Финалист проекта "Голос. Дети" высмеял итоги шоу в рекламе

В съемках ролика также приняла участие мать мальчика [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Финалист проекта "Голос. Дети" высмеял итоги шоу в рекламеФиналист проекта "Голос. Дети" высмеял итоги шоу в рекламеФото: YouTube
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Серебряный призер скандального шестого сезона проекта "Голос.Дети" Ержан Максим снялся в рекламе жилищного комплекса казахской строительной компании, где высмеял результаты проекта Первого канала.

Ержан Максим хочет жить на первом.

Сюжет видеоролика в том, что парень с мамой приходят к риелтору, чтобы выбрать квартиру. Увидев во дворе дома девочку, Ержан начинает петь и очаровывает своим голосом всех жильцов.

Далее радостный мальчик интересуется у риелтора, можно ли купить квартиру на первом этаже.

- Нет, на первом все продано, есть на втором, - отвечает ему риелтор.

На что Ержан с грустью подчеркивает: "Эх, опять!", намекая на инцидент с накруткой голосов в шоу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что финалист детского «Голоса» Ержан Максим отказался от участия в британском шоу X-factor. Парень отдал много сил российскому конкурсу и пока что готовится к гастрольному туру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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