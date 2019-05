Финалист детского «Голоса» Ержан Максим отказался от участия в британском шоу X-factor

Казахский парень по имени Ержан, что проиграл дочери Алсу Микелле Абрамовой в заключительном этапе проекта «Голос.Дети-6», без дела не остался — после того скандального финала он едва успевает отбиваться от интересных предложений по сотрудничеству.

Маленький артист собственным примером опровергает расхожую фразу «талантам надо помогать, бездарности пробьются сами». Разглядев вокальный дар Ержана в детском «Голосе», продюсеры уже букируют его на будущее.

Во-первых, 7 июня Ержан согласился выступить на церемонии вручения премии «МУЗ-ТВ 2019» по приглашению гендиректора телеканала Армана Давлетярова, имеющего казахские корни, как и Максим. Давлетяров позвонил маме мальчика на следующий день после окончания детского «Голоса», сказал, что находится в США и оттуда с интересом наблюдает за выступлениями Ержана. Продюсер пообещал, что будет поддерживать маленького артиста и выделит ему на премии «МУЗ-ТВ 2019» время под автономное выступление.

Во-вторых, парень подписал контракт с известным российским лейблом United Music Group (фирма владеет правами на песни Григория Лепса, «Ночных снайперов», «Хора Турецкого», Леонида Агутина и других популярных артистов) и скоро отправится в гастрольный тур по России.

А еще телефон мамы мальчика, Гульмиры Алибек, обрывают лондонские поклонники шоу X-factor. Изучив выступления Ержана в ютубе, один из ценителей музыки в частном порядке предложил мальчику спонсорскую помощь для попытки пройти кастинг в популярный вокальный проект. Ведь дорога от Лондона до Уральска дело накладное.

- Да, у нас было такое предложение, - подтвердила «КП» мама Ержана. - Но мы вынуждены отказаться. В этом году так. У нас много работы и впереди концерты. К тому же Ержан пропустил много уроков, необходимо наверстывать.

В ближайшее время парня отправят на курсы английского языка, чтобы он увереннее чувствовал себя при исполнении зарубежного репертуара. А там уже и про Лондон можно будет подумать.

- Учительница звонила мне, но не спрашивала, когда я приду на уроки, - признался Ержан в интервью казахскому блогеру Аману Тасыгану. - Я тогда готовился к финалу «Голоса» в городе Актау. Вернулся в Уральск, мы собрались с родителями пойти покушать, и мне сообщили, что в кафе «Ержан» меня покормят бесплатно. Мы приехали в это кафе, поднялись на второй этаж, а там сидят все мои одноклассники. А в руках у них плакат «Ержан, ты — лучший!».

По возвращению домой Ержан побывал на приеме у министра культуры Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы, там ему подарили iPad mini (в шоу «Голос» вокалист получил приз в виде планшета Samsung).

