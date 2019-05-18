Сирийские ПВО снова отразили атаки со стороны Голанских высот

18 Май 23:29 2019-05-18T23:29:07+03:00

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Вечером в субботу, 18 мая, сирийским зенитчикам снова пришлось отражать ракетный удар со стороны Голанских высот. Как сообщает государственное информационное агентство SANA, средства противовоздушной обороны (ПВО) САР перехватили несколько ракет.

По данным арабских телеканалов, взрывы раздались в районе города Эль-Кисва, расположенного южнее Дамаска, а удар нанесли Военно-воздушные силы Израиля. Отмечается, что их целью были иранские военные склады и другие объекты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, минувшей ночью местные издания сообщили, что ПВО Сирии отразили ракетные удары по пригородам Дамаска. Утверждалось, что обстрел велся израильскими ВВС со стороны Голанских высот, причем их целью тогда тоже были иранские военные объекты и склады, расположенные к юго-западу от Дамаска.

Кроме того, уточнялось, что атаке подверглись пять объектов, а последний взрыв прогремел в столичном пригороде Джермана.

Появилось видео перехвата ракет силами сирийской ПВО.

ИСТОЧНИК KP.RU