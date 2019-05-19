2019-05-19T07:49:19+03:00
Звезды

Петицию с требованием переснять последний сезон "Игры престолов" подписали более миллиона человек

Поклонники популярного сериала требуют, в частности, замены исполнительных продюсеров
Александр ДЖУМАЕВ
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Сезон разочаровал поклонников саги своими киноляпамиСезон разочаровал поклонников саги своими киноляпамиФото: кадр из фильма
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Петиция фанатов сериала "Игра престолов" с требованием переснять финальный сезон саги собрала более миллиона подписей. По данным на 7:40 мск, документ, опубликованный на сайте change.org, подписали более 1 027 000 человек.

Авторы петиции, адресованной руководству телеканала HBO, транслирующему сериал, просят не только переснять все серии последнего сезона, но и заменить исполнительных продюсеров Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса. В тексте петиции отмечается, что именно работа продюсеров сделала финальный сезон саги провальным.

Восьмой, заключительный сезон сериала "Игра престолов" вышел на экране в апреле этого года. Он состоит из шести серий.

Сезон разочаровал поклонников саги своими киноляпами. Так, в одной из серий фанаты заметили пластиковый стаканчик из кофейни Starbucks; в промо к предпоследнему эпизоду, в свою очередь, у однорукого персонажа Джейме Ланнистера внезапно появилась вторая кисть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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