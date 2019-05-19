2019-05-19T09:47:29+03:00
Происшествия

Пассажиры вернувшегося в аэропорт "Суперджета" вылетели в Москву на Airbus A320

Ранее сообщалось, что причиной возврата самолета мог стать отказ гидросистемы
Александр ДЖУМАЕВ
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Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100, накануне вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву на Airbus A320. Фото: Марина Лысцева/ТАССПассажиры самолета Sukhoi Superjet 100, накануне вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву на Airbus A320. Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100, накануне вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье, 19 мая, на Airbus A320. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора воздушной гавани Сергея Наконечного.

По словам главы аэропорта, самолет вылетел в 06:20 (05:20 мск). Наконечный добавил, что инцидент расследуется инспектором Приволжского управления гражданской авиации.

Наконечный также отметил, что на борту "Суперджета" сработала сигнализация, после чего экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. По его словам, отказа гидросистемы лайнера не было.

Ранее сайт kp.ru сообщал о возвращении самолета Sukhoi Superjet 100, вылетевшего из Ульяновска в Москву, в аэропорт Ульяновска. Тогда сообщалось, что причиной этому стал отказ гидросистемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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