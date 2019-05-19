Пассажиры вернувшегося в аэропорт "Суперджета" вылетели в Москву на Airbus A320
Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100, накануне вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье, 19 мая, на Airbus A320. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора воздушной гавани Сергея Наконечного.
По словам главы аэропорта, самолет вылетел в 06:20 (05:20 мск). Наконечный добавил, что инцидент расследуется инспектором Приволжского управления гражданской авиации.
Наконечный также отметил, что на борту "Суперджета" сработала сигнализация, после чего экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. По его словам, отказа гидросистемы лайнера не было.
Ранее сайт kp.ru сообщал о возвращении самолета Sukhoi Superjet 100, вылетевшего из Ульяновска в Москву, в аэропорт Ульяновска. Тогда сообщалось, что причиной этому стал отказ гидросистемы.
ИСТОЧНИК KP.RU