Самолет SSJ-100, вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет

СЕГОДНЯ 00:29 2019-05-19T00:37:46+03:00

По словам источника в аэропорту, это произошло из-за отказа гидросистемы

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Вечером в субботу, 18 мая, в аэропорту Ульяновска прервал взлет самолет Sukhoi Superjet 100, который должен был вылететь в Москву.

Как сообщил журналистам источник в ульяновском аэропорту, взлет был прерван на скорости 55 километров в час, причиной послужил отказ гидросистемы. Никто не пострадал. Сколько людей находилось на борту, не уточняется.

«Все пассажиры этого рейса отказываются лететь на Сухом», - приводит слова своего собеседника РИА Новости.

Напомним об авиакатастрофе, которая произошла в «Шереметьево» 5 мая и унесла жизни 41 человека. Тогда, как писал сайт kp.ru, SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, однако вскоре после вылета экстренно вернулся и совершил аварийную посадку. При приземлении у «Суперджета» подломилась стойка шасси и загорелись двигатели. На борту находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа.

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Версии пожара на борту Москва-Мурманск в Шереметьево: Молния, отказ оборудование и техническое несовершенство «Суперджета»

Эксперты сейчас рассматривают несколько версий пожара на самолете, летевшем из Москвы в Мурманск. Напомним, «Сухой Суперджет» вылетел из аэропорта «Шереметьево» около 18.00 5 мая и уже через несколько минут повернул в обратную сторону (подробности).

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Расследование произошедшего в Шереметьево еще только началось. Но уже посыпались версии из уст разных экспертов и источников. Кто-то считает, что это была проблема с двигателем. Кто-то уверен, что в самолет попала молния. А кто-то считает, что лайнер слишком жестко приземлился и при посадке взорвались баки с топливом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU