2019-05-19T11:07:50+03:00
В мире

В центре Киева за день до инаугурации Зеленского ограничили движение транспорта

Ограничения также будут действовать в понедельник, 20 мая
Александр ДЖУМАЕВ
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На ряде улиц в центре Киева 19 и 20 мая ограничат движение транспорта в связи с церемонией инаугурации избранного президента Украины Владимира ЗеленскогоНа ряде улиц в центре Киева 19 и 20 мая ограничат движение транспорта в связи с церемонией инаугурации избранного президента Украины Владимира ЗеленскогоФото: REUTERS
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На ряде улиц в центре Киева 19 и 20 мая ограничат движение транспорта в связи с церемонией инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции украинской столицы.

Согласно тексту заявления, 19 мая с 7:00 по местному времени и до окончания мероприятий будет ограничено движение по улице Липской Липская - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской. В день инаугурации, в свою очередь, движение будет ограничено на 19 улицах.

Сам Зеленский прокомментировал это сообщение в Facebook. "Друзья, вы знаете, что инаугурация президента Украины назначена на 20 мая. Вы помните все, мы настаивали, чтобы инаугурация прошла именно 19 мая, чтобы это был выходной день, чтобы не создавать проблемы и транспортные заторы для киевлян. Ну уже Рада как проголосовала - так проголосовала, что тут жаловаться", - написал избранный глава государства.

Владимир Зеленский был избран на пост главы государства по итогам второго тура президентских выборов, которые состоялись 21 апреля. За него проголосовали более 73% избирателей.

Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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