На Украину вернулся бывший замглавы администрации Януковича

СЕГОДНЯ 15:29 2019-05-19T15:29:23+03:00

После государственного переворота в Киеве Андрей Портнов проживал в Австрии

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Бывший заместитель главы администрации украинского экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину, которую покинул после государственного переворота в в стране в феврале 2014 году.

«Здравствуй, дорогая Украина. Всё только начинается!», - написал он в «Фейсбуке». Портнов также добавил свою фотографию из киевского аэропорта Борисполь.

После эмиграции экс-чиновник успел пожить в Москве и в Вене. На Украине Портнов был объявлен в розыск по обвинению в присвоении и растрате госсредств. Также сообщалось, что СБУ расследует вопрос о его возможной причастности к организации референдума в Крыму.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в понедельник, 20 мая состоится инаугурация избранного президента Владимира Зеленского. Начало церемонии запланировано на 10:00 утра. В связи с этим на ряде улиц в центре Киева будет ограничено движение.

ИСТОЧНИК KP.RU