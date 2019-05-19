В Египте возле Национального музея в Гизе прогремел взрыв

СЕГОДНЯ 16:13 2019-05-19T17:13:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Самодельное взрывное устройство сработало в районе Большого египетского музея вблизи туристического автобуса в Каире.

По предварительным данным, как сообщает телеканал Al Hadath, в результате взрыва 14 человек пострадали в воскресенье.

Кстати, как ранее писал сайт kp.ru, 25 апреля правительство Египта ввело в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца. Так, в ряде районов Синайского полуострова, которые граничат с Израилем и сектором Газа, был установлен комендантский час. Власти страны пока не называют причины этого шага.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709746" frameborder="0"></iframe> В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидами.

Египет, как известно, и уже вводил режим чрезвычайного положения в северной части Синайского полуострова. Такие действия были предприняты в рамках борьбы против исламских экстремистов. Известно также, что режим ЧП вводился в Арабской Республике еще в апреле 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU