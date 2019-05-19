2019-05-19T17:13:12+03:00
Происшествия

В Египте возле Национального музея в Гизе прогремел взрыв

В результате подрыва бомбы пострадали 14 человек [видео]
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Египте возле Национального музея в Гизе прогремел взрывВ Египте возле Национального музея в Гизе прогремел взрывФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Самодельное взрывное устройство сработало в районе Большого египетского музея вблизи туристического автобуса в Каире.

По предварительным данным, как сообщает телеканал Al Hadath, в результате взрыва 14 человек пострадали в воскресенье.

Кстати, как ранее писал сайт kp.ru, 25 апреля правительство Египта ввело в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца. Так, в ряде районов Синайского полуострова, которые граничат с Израилем и сектором Газа, был установлен комендантский час. Власти страны пока не называют причины этого шага.

В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидами.

Египет, как известно, и уже вводил режим чрезвычайного положения в северной части Синайского полуострова. Такие действия были предприняты в рамках борьбы против исламских экстремистов. Известно также, что режим ЧП вводился в Арабской Республике еще в апреле 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Миллер прокомментировал вероятность задержки строительства «Северного потока-2»
Россия и Белоруссия согласовали проект дорожной карты по урегулированию поставок нефти
Участница поп-группы Spice Girls госпитализирована с потерей зрения
Роспотребнадзор: почти 320 тысяч россиян умерли от ВИЧ за 31 год
На Украину вернулся бывший замглавы администрации Януковича
Бывший глава президентского протокола рассказал о стыде дипломатов из-за неопрятного вида Порошенко
Появилась информация о возможном первом президентском указе Зеленского
Президент Австрии поддержал проведение досрочных выборов в стране
В Кремле надеются, что встреча Путина и Трампа состоится
Сирийская армия в одностороннем порядке прекратила огонь в провинции Идлиб
Компания SpaceX подала иск к правительству США
Килиан Мбаппе перешагнул отметку в 60 мячей
Пушков прокомментировал обращение Саакашвили к Зеленскому
Стало известно о приглашении Порошенко на инаугурацию Зеленского
Мэй сделает парламенту Великобритании "смелое предложение" по Brexit
На инаугурации Зеленского США будет представлять министр энергетики
Порошенко наградил Курта Волкера орденом Ярослава Мудрого
В центре Киева за день до инаугурации Зеленского ограничили движение транспорта
Депутат Рады оценил экономические потери Украины от сокращения экспорта в РФ
Видео выступления Лазарева в полуфинале "Евровидения" занимает первое место по числу просмотров
В ходе трансляции "Евровидения" в эфир дважды попал флаг Палестины
В России ограничат движение грузовиков по некоторым трассам летом в дневное время