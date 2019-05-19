Греф рассказал о защите денег от воровства в Сбербанке

СЕГОДНЯ 17:52 2019-05-19T17:52:16+03:00

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что у банка невозможно что-либо украсть так, чтобы об том не узнали Фото: REUTERS

Глава кредитной организации заявил, что не было ни одного случая воровства средств извне

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Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что хранящиеся в банке деньги россиян защищают молодые люди - выпускники факультетов кибербезопасности ведущих российских технических вузов, а иногда даже студенты. При этом он добавил, что уязвимости в новых продуктах ищут белые хакеры.

"У нас не было ни одного случая воровства денег извне, из систем банка, кроме случаев, когда в это были включены сами сотрудники банка, - сказал он в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале «Россия-1». - И воровство денег у наших клиентов, когда в это были включены сами клиенты".

При этом Греф добавил, что работа каждого сотрудника постоянно мониторится. "У нас невозможно что-либо украсть так, чтобы мы этого не узнали", - подчеркнул он.

Ранее сайт kp.ru писал, что в среду, 30 января, клиенты Сбербанка столкнулись с новым видом мошенничества, когда злоумышленники звонят с номеров банка и представляясь его сотрудниками сообщают о блокировке попыток мошенников снять деньги с их карт. При этом, они демонстрировали знание паспортных данных и информации по счету.

ИСТОЧНИК KP.RU