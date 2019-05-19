Посольство России: россиян нет среди пострадавших при взрыве в Каире

СЕГОДНЯ 18:06 2019-05-19T18:07:02+03:00

Российских туристов не было среди пострадавших при взрыве в Каире Фото: REUTERS

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Граждан России нет среди пострадавших при взрыве бомбы рядом с туристическим автобусом в Каире. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщили в посольстве РФ в Египте.

"Россияне не пострадали. Наших граждан на борту этого автобуса не было", - цитирует данные дипмиссии РИА Новости.

При этом, как уточнил телеканал Sky News Arabia, в результате взрыва пострадали 17 человек. По его информации, в числе раненых - 10 граждан Египта и семь туристов из ЮАР. Основные травмы были получены от осколков разбившегося стекла. Всем оказана первая медицинская помощь. Автобус получил незначительные повреждения.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в районе Большого египетского музея вблизи туристического автобуса в Каире сработало самодельное взрывное устройство. Тогда сообщалось, что по предварительным данным, в результате взрыва пострадали 14 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709746" frameborder="0"></iframe> В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидами.

ИСТОЧНИК KP.RU