2019-05-19T18:07:02+03:00
Происшествия

Посольство России: россиян нет среди пострадавших при взрыве в Каире

В результате взрыва пострадали 17 человек [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Российских туристов не было среди пострадавших при взрыве в КаиреРоссийских туристов не было среди пострадавших при взрыве в КаиреФото: REUTERS
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Граждан России нет среди пострадавших при взрыве бомбы рядом с туристическим автобусом в Каире. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщили в посольстве РФ в Египте.

"Россияне не пострадали. Наших граждан на борту этого автобуса не было", - цитирует данные дипмиссии РИА Новости.

При этом, как уточнил телеканал Sky News Arabia, в результате взрыва пострадали 17 человек. По его информации, в числе раненых - 10 граждан Египта и семь туристов из ЮАР. Основные травмы были получены от осколков разбившегося стекла. Всем оказана первая медицинская помощь. Автобус получил незначительные повреждения.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в районе Большого египетского музея вблизи туристического автобуса в Каире сработало самодельное взрывное устройство. Тогда сообщалось, что по предварительным данным, в результате взрыва пострадали 14 человек.

В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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