Посольство России: россиян нет среди пострадавших при взрыве в Каире
Граждан России нет среди пострадавших при взрыве бомбы рядом с туристическим автобусом в Каире. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщили в посольстве РФ в Египте.
"Россияне не пострадали. Наших граждан на борту этого автобуса не было", - цитирует данные дипмиссии РИА Новости.
При этом, как уточнил телеканал Sky News Arabia, в результате взрыва пострадали 17 человек. По его информации, в числе раненых - 10 граждан Египта и семь туристов из ЮАР. Основные травмы были получены от осколков разбившегося стекла. Всем оказана первая медицинская помощь. Автобус получил незначительные повреждения.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в районе Большого египетского музея вблизи туристического автобуса в Каире сработало самодельное взрывное устройство. Тогда сообщалось, что по предварительным данным, в результате взрыва пострадали 14 человек.
В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидами.
ИСТОЧНИК KP.RU