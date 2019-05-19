2019-05-19T19:58:01+03:00
Общество

Захарова пообещала Бутиной, что МИД поможет в поиске средств на адвокатов

Ранее россиянка попросила финансовой помощи для оплаты услуг адвокатов
Марина ВЕНЦОВА
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Представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Артем Коротаев/ТАССПредставитель МИД России Мария Захарова. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявил, что внешнеполитическое ведомство страны сделает все возможное для оказания помощи заключенной в Соединенных Штатах Марии Бутиной, в том числе и в вопросе оплаты адвокатов.

"Вы знаете, что мы не финансируем адвокатов, но мы делаем все для того, чтобы ей были предоставлены все права как российской гражданке. И, конечно, если она обозначила, что такая проблема есть, мы постараемся сделать все возможное, чтобы ей помочь", - заявила Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале «Россия -1».

Ранее, как писал сайт kp.ru, Мария Бутина записала видеообращение из Оклахомы с просьбой пожертвовать ей деньги для оплаты адвокатов. Ее семья с такими тратами не справляется.

Бутина из американской тюрьмы попросила денег на адвокатов.

Напомним, уроженку Барнаула задержали в Вашингтоне в июле прошлого года, обвинив в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ. На суде девушка признала свою вину. 26 апреля 2019 года ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Так как она уже провела за решеткой почти 10 месяцев, ее должны освободить 5 ноября 2019 года и сразу депортировать на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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